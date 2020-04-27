رئيس لاتسيو يجيب.. هل يوافق على مباراة فاصلة ضد يوفنتوس من أجل لقب الدوري؟

وسئل لوتيتو عن موقفه من مباراة فاصلة فأجاب في حواره مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية “نعم، سأقبل. لكني لم أسأل نفسي هذا السؤال من قبل”.

وواصل “أن نبدأ الموسم من جديد سيضرنا في كل الأحوال. اتخذنا قرارا، بناء على أننا لا نستطيع اللعب في 3 بطولات، ضحينا بالدوري الأوروبي، بسبب توقيت المباريات وانتقالات اللاعبين، كانت البطولة الأصعب، حتى نلعب مرة في الأسبوع مقابل أن تلعب الفرق الأخرى مرتين. لو بدأنا موسما جديدا، سنلعب جميعا مرتين في الأسبوع، لذا سنفقد هذه الأفضلية”.

وأردف “لكني أفكر في مصلحة الأندية العشرين (المشاركة في الدوري). اليوم نحن على بعد نقطة من يوفنتوس، لكن في المباراة الأولى ضده فزنا 3-1 وتوجنا على حسابه بكأس السوبر 3-1، وهناك مباراة أخرى. للإنصاف، فريق مثل إنتر ميلان، المتخلف عنا بثمان نقاط، أو أتالانتا، المتخلف عنا بـ14 نقطة، قل لي إذا توجب اشتراكهم في مباريات فاصلة”.

وفي بارقة أمل للكرة الإيطالية، أعطى رئيس الوزراء الضوء الأخضر للأندية لتستأنف تدريباتها الجماعية بداية من 4 ماية المقبل.

وتوقف الدوري الإيطالي في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا بشدة في البلاد وخاصة مقاطعات الشمال.

ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب، البطولة بفارق نقطة عن لاتسيو ولكل فريق 12 مباراة متبقية.

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