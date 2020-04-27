والده: إيجوايين لن يرحل عن يوفنتوس

وقال خورخي لصحيفة LM Nequen:”كل ما قيل عن جونزالو ليس صحيحا. أستطيع قول شيء واحد، جونزالو سيبقى مع يوفنتوس لأنه لا يزال في عقده عام ونصف وسيحترم ذلك. سيكمل عقده الحالي مع النادي”.

وواصل “خلال 18 شهرا، جونزالو سيقرر ما سيفعل، لأنه سيد قراره. هذه هي الحقيقة. لا تراوده أبدا فكرة الرحيل عن يوفنتوس، الجمهور يحبه، مثلما يحب هو يوفنتوس”.

ويلعب “بيبيتا” في يوفنتوس منذ 2016، وأعاره النادي مرتين، الأولى إلى ميلان والثانية في العام الماضي إلى تشيلسي.

وشارك إيجوايين (32 عاما) في 139 مباراة مع يوفنتوس وسجل 63 هدفا وأرسل 16 تمريرة حاسمة.

وقالت تقارير إن الأرجنتيني قد يرحل عن يوفنتوس، في ظل اهتمام أندية عديدة به منها روما ووست هام يونايتد.

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