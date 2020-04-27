استعادة الليبيين العالقين عمل وطني جماعي في انتظار العبور نحو منطق السلام الشامل … بقلم / محمد الامين



الجهود الكبيرة المبذولة من أجل إعادة الليبيين العالقين بمصر واستيعابهم بفضاءات العزل المؤقتة بمدن المنطقة الشرقية -دون تمييز- تستحق الثناء، ليس للطابع التضامني الذي تكتسيه أو السرعة القياسية التي تتم بها في أيام شهر الصيام، فحسب، بل كذلك للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني.. الكثير من الناس يستسهلون مسألة ترتيب إعادة المواطنين العالقين بمثل هذا العدد، خصوصا بعد التكدّس الأخير خلال الأيام التي سبقت بداية رمضان.. هذا الأمر ينطبق ولا شكّ على سائر مناطق ليبيا، بنفس المعاناة ونفس التعقيدات ونفس المخاطر، بالذات حين يتزامن الأمر مع أوضاع الحرب..

في ظل وباء الكورونا، يتصدر المجتمع المدني والهياكل المحلية والمجالس البلدية والاجتماعية جهود استقبال الليبيين.. وهذه تتطلب تعبئة موارد مادية ولوجستية لم تكن لتمثل مشكلة كبيرة لو كان البلد في حالته العادية امنيا واقتصاديا واجتماعيا.. لكنها عسيرة الترتيب في الظروف الراهنة.. العالقون مجموعات من مختلف الفئات العمرية، فمنهم من يعانون أمراضا مزمنة، ومنهم من تقتضي حالتهم الصحية الإخضاع إلى علاجات عاجلة مما يحتم بالضرورة توفير الأدوية والرعاية والغذاء والفضاء المناسب لاستكمال فترة الحجز الصحي أو المراقبة الاحتياطية.

صحيح أن الأمر لا يخلو من نقائص وشوائب، وأن هنالك آلاف العالقين ببلدان أخرى من غير البلدان المجاورة، ويحتاجون إلى جهود مماثلة وتدخلات أكثر تأثيرا وفاعلية، لكن الإيجابية تقتضي منّا أن لا نبخس المجتهدين حقّهم..

إن هذا المشهد رغم تأثيره على الوجدان وما يبعثه في النفوس من حسرة وألم يبقى مناسبة أخرى تدل على أن لُحمة الليبيين ممكنة، وتقريبهم من بعضهم البعض ليس بالأمر المستحيل ولا العسير، بفضل نقاء معدنهم وصفاء قلوبهم.. وما يصدر عن أبناء هذا البلد المُبتلى من أعمال نبيلة يجعل الكثيرين يعيدون تقييم الأمور بداخلهم وفيما بينهم أيضا، ويُبقي على الكثير من الأمل في أن يغلب خير الليبيين شرور الشحناء والتوترات والأحقاد الزائلة والعداء المصطنع والتدخلات المخرّبة..

قد ننجح في مواجهة أزمات عديدة صنعتها حقبة الكورونا بالتكاتف وتوحيد الجهود.. لكن الأكيد أن المعركة الأكبر هي حلحلة الصراع الرئيسي ومحاصرته بالتقارب والتآلف وتوحيد الصفوف.. ولا شكّ أن شهر رمضان مناسبة لتحقيق مثل هذا الاختراق.. نسأل الله أن ينعم بالخير والسلام على بلدنا وأن يزيل عنّا الهمّ ويكشف الكرب..

وللحديث بقية.

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