وزير الصحة السعودي: رفع منع التجول بشكل جزئي لا يعني زوال خطر كورونا

أكد وزير الصحة السعودي ، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن رفع منع التجول جزئيا تم بناءً على تقارير الجهات المختصة التي أشارت إلى التزام المواطنين والمقيمين بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات الصحية، مشددا على أن ذلك لا يعني زوال خطر فيروس كورونا .

وقال الربيعة – وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم، الإثنين- إن المسح النشط في عدد من الأحياء التي سجلت معدلات إصابة أكبر ساهم في معرفة دوائر الانتشار وأماكن الكثير من الحالات ومعالجتها وضمان عدم انتشارها بشكل كبير في المناطق المختلفة، حيث تم حتى الآن أكثر من 2000 جولة في الأحياء المستهدفة.

وشدد على أن رفع منع التجول جزئيا لا يعني زوال الخطر، وأن الخطر ما زال قائما، فالفيروس ينتشر في مختلف دول العالم، وما زال متواجدا في جميع مناطق المملكة، وهو خطر على الجميع، وخصوصاً من هم أكبر من 65 سنة، والذين لديهم أمراض مزمنة، أو الذين يعانون من مشاكل تنفسية كتلك الناتجة عن التدخين أو السمنة المفرطة.

وأوضح، أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا تتابع عن كثب كل المؤشرات المتعلقة بانتشار الوباء، سواءً معدل الوفيات أو معدل الحالات المنومة في المستشفيات أو معدل الإصابات، وبناءً عليه ترفع بالتوصيات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

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