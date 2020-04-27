الصحة التركية: تسجيل 2900 حالة وفاة بـكورونا.. وأكثر من 112 ألف إصابة

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد حالات الإصابة ب فيروس كورونا في تركيا ، بواقع 2131 في الساعات الـ24 الماضية، ووفاة 95 آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2900.

وأوضحت الوزارة، وفقا لقناة “سكاي نيوز” الفضائية، مساء اليوم، الإثنين، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد بلغ 112261، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة.

وتعافى حتى الآن ما يصل إلى 33791 شخصا من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19.

وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية 20143.

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