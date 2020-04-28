حارس إنجليزي يعتزل كرة القدم في عمر الـ24 بسبب مواقع التواصل الاجتماعي

سميث سبق له تمثيل الفئات العمرية المختلفة لمنتخبات إنجلترا تحت 18، و19، و20، وقضى مسيرته القصيرة في نادي ساوثيند يونايتد بالقسم الثالث.

في يناير الماضي كان سميث قريبا من الانضمام لـ توتنام هوتسبير وفقا لصحيفة “صن” البريطانية، لكنه قرر هجر كرة القدم بأكملها.

وصرّح سميث عن أسباب قراره المفاجئ لصحيفة “تيليجراف”: “لم تلائمني كرة القدم، لم أستمتع بها”.

وأضاف: “أحب لعب كرة القدم والتدريبات، لكن التنافس في المباريات تسبب لي في ضغط كبير”.

وأكمل: “عندما تخبر الناس أنك ستتنحى عن وظيفة يتمناها الجميع، فهذا أمر صعب للغاية”.

وأوضح: “بعد المباريات كنت أعود إلى منزل وأتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لأعرف ما يقوله عني الناس”.

وأضاف: “90% من الوقت لم أكن أجد شيئا، لكن بعد المباريات السيئة كنت أجد بضعة تعليقات سلبية، وكانت تؤثر عليّ سلبا طوال الأسبوع”.

وأردف: “حاولت بشدة أن أستمتع بالمباريات، حاولت كل شيء، لكني لم أستطع”.

وأوضح: “زرت طبيبا نفسيا متخصصا في الرياضة، لأني لم أكن أتحمس للمباريات، الرهبة تتملكني وتسيطر على رأسي”.

وتابع: “ربما هناك أشخاص آخرين يمرون بنفس هذه المشاعر، ولذا أتمنى أن يساعدهم ما أقوله الآن”.

وأتم: “هناك في الحياة ما هو أكثر أهمية من أن تضغط نفسك بسبب مباراة كرة قدم”.

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