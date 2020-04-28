تيليجراف: برشلونة يستعد لرحيل كوتينيو وديمبيلي من أجل صفقات جديدة

ويعتبر الثنائي اثنين من أغلى خمسة لاعبين في التاريخ، ولذلك يسعى برشلونة لرحيلهم مقابل مبلغ مالي كبير للتعاقد مع بعض الصفقات القوية.

وكشفت صحيفة تيليجراف عن تجهيز برشلونة بالفعل لقائمة باللاعبين الذين يرغب في ضمهم الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن برشلونة مستعد لاستخدام ديمبيلي وكوتينيو في عملية تبادل جزئي ضمن الصفقات المنتظرة.

وأشار التقرير أيضا إلى وجود اهتمام من برشلونة بضم ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس في مقابل الاستغناء عن خدمات آرثر ميلو.

وأضاف التقرير استعداد برشلونة الدخول في صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي لضم جواو كانسيلو بدلا من نيلسون سيميدو.

وكان قد ارتبط اسم الثنائي لاوتارو مارتينيز ونيمار بالانضمام إلى برشلونة الصيف المقبل.

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