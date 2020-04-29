حملة توعوية جديدة للوقاية من فيروس كورونا

ايوان ليبيا – وكالات :

أطلقت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض،الثلاثاء، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حملة توعوية تضمنت إنتاج عدد من الأعمال التوعوية المرئية والمسموعة، فضلا عن إعطاء أيام علمية للفئات التي تعمل بشكل مباشر مع ملف فيروس كورونا المستجد، وتعليمهم كيفية الوقاية من الفيروس.

و شملت الحملة التوعوية التي اطلق عليها تسمية «كلنا واحد ضد فيروس كورونا» تركيب 100 لوحة طرقية وزعت على كافة المدن الليبية «طرابلس، مصراتة، سبها، درنة، بنغازي، سرت، الزاوية، غريان، زوراة، أجدابيا، شحات، البيضاء، طبرق، راس اجدير.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا