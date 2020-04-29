إيران تسجل 80 وفاة و1073 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ال إيران ية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5957 حالة، بعد تسجيل 80 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة ال إيران ية كيانوش جهانبور بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 93 ألفا و657 حالة، بعد تسجيل 1073 حالة إصابة جديدة.

وأوضح أن 2965 من المصابين في حالة حرجة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 73 ألفا و791 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ال إيران ية (إرنا).

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