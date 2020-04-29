النويري يعلن عن موقفه من تصريحات حفتر حول انهاء الاتفاق السياسي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، اليوم الاربعاء في بيان رفضه ما سماه «الانقلاب على المسار الديمقراطي والعملية الانتخابية».

كما دعى النويري أعضاء مجلس النواب إلى الوحدة؛ وذلك ردا على إعلان قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، إنهاء الاتفاق السياسي.

وأضاف النويري في بيان اليوم الأربعاء: «نسجل موقفنا الرافض لكل ذلك مهما كان مصدره، ونحن متمسكون بالعملية السياسية الديمقراطية التي تعبر عن الناخب الحر» مؤكدا على حرصه على الوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعيين إيمانا منا بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل الخلافات بين أبناء الوطن الواحد حقنا وحفاظا لدماء أبنائه.

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