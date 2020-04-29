عودة النشاط الرياضي في سويسرا يوم 8 يونيو.. والخميس تحديد موعد استئناف الدوري

ووفقا لموقع nau.ch السويسري فمنح المجلس الفيدرالي الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضي مجددا بداية من 8 يونيو المقبل.

وأضاف التقرير أنه اعتبارا من يوم 11 مايو المقبل سيتم السماح للفرق بابتداء التدريبات.

وكشف التقرير أن هناك اجتماعا غدا الخميس لتحديد موعد استئناف الدوري السويسري الممتاز.

وكانت أخر جولة في الدوري السويسري قبل أكثر من شهرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن هناك استحالة لعودة الجماهير في الفترة الحالية وهذا أمر غير وارد.

وكان قد تم إلغاء الموسم الجاري في هولندا وبلجيكا، وقرر الاتحاد البلجيكي منح بروج متصدر المسابقة لقب الدوري بينما في هولندا لم يتم تحديد بطل بل إلغاء الموسم كأنه لم يكن.

وفي فرنسا كشف رئيس الوزراء أنه يجب إلغاء الدوري الفرنسي هذا الموسم لكن لم تصدر رابطة الدوري قرارها النهائي بهذا الشأن.

وينتظر الإعلام السويسري القرار النهائي من رابطة كرة القدم بشأن مسابقة الدوري غدا الخميس.

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