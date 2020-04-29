بالوتيلي: فضلت ميلان على يوفنتوس بسبب قلبي.. توتي لم يعتذر لي حتى الآن

بالوتيلي تحدث رفقة صديقه عبر إنستجرام قائلا عن الانتقال لـ ميلان: “أدريانو جالياني أراد ضمي لـ ميلان من مانشستر سيتي، كنت قريبا من الانضمام لـ يوفنتوس، لكن جالياني جاء وطالب بضمي وعندما علمت برغبة ميلان رفضت عرض يوفنتوس”.

وتابع “أنا مشجع لـ ميلان واتبعت قلبي، في ذلك الوقت ميلان كان في المركز السابع او الثامن بجدول الترتيب، كان من الأذكى لي الانتقال لـ يوفنتوس، لكن ميلان في قلبي”.

وأضاف “لأكون أمينا، أحب إنتر أيضا، يوفنتوس كان انتقال عملي، لكنني فكرت ومن ثم قررت بقلبي”.

وواصل عن العمل مع مورينيو في إنتر قائلا: “خضنا بعض النقاشات دون احترام، حدث هذا مرة واحدة فقط ولا أتذكر السبب واستبعدني مورينيو من مباراتين ومن ثم عادت الأمور بشكل جيد”.

وأردف “أتذكر عقب الفوز بلقب دوري الأبطال، كنت نائما في المقعد الخلفي ومورينيو يحضن جميع اللاعبين ويبكي، الكل كان يبكي”.

وعن تسببه في طرد فرانشيسكو توتي قائد روما التاريخي بنهائي كأس إيطاليا 2010 قال: “لم يكن لدي شيء ضده، في تلك اللحظة أدركت أنني لم أكن المشكلة، ارتكب خطأ فادح وحصل على بطاقة حمراء، ماذا يجب أن أقول له؟”.

وتابع “لم يعتذر لي منذ سنوات، لم أكن المشكلة ولم أكن هدفه، كانت لديه مشاكل في المباراة، أتذكر أنه احتضنني بعد نهاية الموسم، لم تكن هناك حاجة للاعتذار في ذلك الوقت”.

وتطرق للحديث عن يورو 2012 والفوز على ألمانيا في نصف النهائي بعد تسجيله ثنائية “عقب المباراة ذهبت لوالدتي في المدرجات واحتضنتها ولم تتوقف عن البكاء، بعد فترة وجيزة سألتها إذا كانت ستقول شيء أم ستظل تبكي؟”.

وأكمل “المباراة النهائية كانت خيبة أمل كبير، لأننا لم نكن بكامل أداءنا بنسبة 100%، أود إعادة تلك المباراة مرة أخرى”.

وأتم عن أين يرى نفسه بعد 20 عاما “ليس لدي فكرة، إذا كنت مدربا فأنا لدي شخصية صعبة، لذلك لا أعرف كيف سأتفاعل إذا كان شاب وقحا معي، الوقاحة تدفعني للجنون بشكل عام، ربما أود العمل مع الأطفال أكثر من المحترفين”.

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