لافروف: موسكو غير مقتنعة بتفسيرات واشنطن بشأن الطلاب الروس العالقين في الولايات المتحدة

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، اليوم الأربعاء، عن عدم اقتناع روسيا بتصريحات السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان بشأن قضية الطلاب الروس العالقين في الولايات المتحدة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال لافروف – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “تاس” الروسية – إن وزارة الخارجية الروسية طالبت نظيرتها الأمريكية بتفسير واضح لوضع الطلاب الروس هناك، قائلا: “نحن ننتظر تفسيرات مفصّلة وواضحة من زملائنا الأمريكيين”.

وشدد لافروف على عدم اقتناع روسيا بتعليقات سوليفان في هذا الشأن، مشيرا إلى أن “السفير الأمريكي في روسيا قال إنه لا حاجة للقلق على الطلاب الروس، فبعضهم عاد إلى وطنهم وبعضهم غير رأيه بشأن مغادرة الولايات المتحدة، وهناك من يعيش مع عائلات وآخرين انتقلوا إلى أماكن أخرى.. هذه التفسيرات غير مقبولة بالنسبة لنا”.

وشدد على أن الدبلوماسيين الروس يجب أن يحصلوا على معلومات مفصّلة عن كل طالب روسي مازال في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا ، مضيفا: “يجب أن نعرف أين كل منهم ومع من يعيشون ولماذا، كما نحتاج أن نفهم كيف استقل الطلاب القُصر رحلة جوية دولية.. هناك الكثير من العمل أمامنا ونحن نعمل مع وزارة التنوير الروسية”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا