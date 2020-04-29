نيويورك تفرق حشدا تحدى العزل العام خلال جنازة حاخام يهودي

فرقت شرطة نيويورك حشدا كبيرا من اليهود المتشددين شارك في جنازة حاخام يهودي في تحد لإجراءات العزل العام المطبقة بأنحاء الولاية بسبب فيروس كورونا ، فيما سحب حاكم نيويورك تصريحات له بشأن التجمع وصفها بعض القادة اليهود بالتمييزية.

وقال مفوض شرطة المدينة ديرموت شيا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن أوامر استدعاء صدرت بحق نحو 12 شخصا لارتكابهم مخالفات مختلفة خلال التجمع في بروكلين مساء الثلاثاء والذي يقدر أنه “جمع آلاف الأشخاص في كتلة واحدة”.

وأشرف حاكم الولاية بيل دي بلاسيو شخصيا على عملية تفريق المتجمعين من أتباع طائفة الحاسيديم في حي وليامزبرج في بروكلين الذين احتشدوا في وقت متأخر أمس الثلاثاء، لتشييع جنازة الحاخام حاييم ميرتز الذي توفي متأثرا بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة ب فيروس كورونا .

وقال ميتشل سيلبر المدير التنفيذي في مبادرة الأمن المجتمعي، وهو برنامج لحماية المؤسسات اليهود ية، إن طائفة يهودية شاركت مع الشرطة في وضع خطة لغلق الشوارع من أجل إلزام الجنازة بقيود التباعد الاجتماعي.

وقال إن الطائفة المنتمي لها الحاخام والشرطة كلاهما فوجئ بعدد الذين حضروا. وقال سيلبر لرويترز “كان هذا حدثا منفردا، نظمته طائفة. لا يجب أن تؤثر واقعة الليلة الماضية بالسلب على الحاسيديم، وسكان وليامزبرج، والجماعة اليهود ية المحافظة أو الجماعة اليهود ية بأكملها”. وانتقد بعض القادة اليهود دي بلاسيو الذي كتب على تويتر في وقت متأخر أمس، أنه وجه شرطة المدينة “باستدعاء أو حتى القبض على الذين يتجمعون في مجموعات كبيرة”. وكتب حاكم الولاية على تويتر “يتعلق الأمر بوقف هذا المرض وإنقاذ الأرواح”. وقتل المرض أكثر من 23 ألف شخص في ولاية نيويورك رغم أوامر البقاء بالمنزل وإغلاق المدارس والأعمال التجارية.

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