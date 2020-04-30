روسيا: سنرد نوويا على أي هجوم صاروخي من الغواصات الأمريكية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد ب السلاح النووي على أي هجوم أمريكي تستخدم فيه صواريخ بالستية تطلق من الغواصات، بحسب موقع « روسيا اليوم».

وقالت زاخاروفا الأربعاء، تعليقا على التقرير الأمريكي حول تزويد بعض الصواريخ البالستية التي تحملها الغواصات الأمريكية برؤوس نووية منخفضة القوة، إن روسيا تعتبر هذه الخطوة «خطيرة» و«مزعزعة للاستقرار».

وتابعت قائلة: “نرى أن ما يحدث هو محو للحدود بين الأسلحة النووية الإستراتيجية وغير الإستراتيجية بشكل متعمد، وهذا يزيد من خطر النزاع النووي”، مضيفة أن هذا الرأي يؤيده بعض العلماء الأمريكيين وأعضاء في الكونجرس أيضا.

وأكدت أن أي هجوم تستخدم فيه صواريخ بالستية تطلق من الغواصات، بغض النظر عن مواصفاتها ونوع الرؤوس التي تزود بها، سيتم النظر إليه على أنه هجوم نووي، وسيكون هناك رد مناسب عليه.

وقالت: “الراغبون في الحديث عن القدرات النووية الأمريكية… يجب أن يدركوا أنه بموجب العقيدة العسكرية الروسية ستعتبر مثل هذه الخطوات سببا للرد ب السلاح النووي من قبل روسيا “. وجاء ذلك تعليقا على تقرير، نشر على موقع الخارجية الأمريكية، حول أن الولايات المتحدة قامت بتطوير رؤوس نووية منخفضة القوة من نوع W76-2، وتزويد بعض الصواريخ البالستية من طراز “ترايدنت-2” على متن الغواصات بها.

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