ارتفاع كبير لأسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأمريكي، ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم، لتستعيد أغلب خسائر اليومين الماضيين.

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المنشورة الأربعاء زيادة المخزون الأمريكي من النفط بأقل من التوقعات خلال الأسبوع المنتهي يوم 26 أبريل الحالي، إلى جانب بعض الأنباء الإيجابية عن علاج فيروس كورونا المستجد، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 72. 2 دولار، أي بنسبة 22% تقريبا إلى 06. 15 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل، بعد وصوله إلى 87. 16 دولار للبرميل في بعض لحظات تعاملات الأربعاء.

وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 08. 2 دولار أي بنسبة 2. 10% إلى 54. 22 دولار للبرميل.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة الأربعاء، فإن مخزون النفط الأمريكي ارتفع بمقدار 9 ملايين برميل تقريبا خلال الأسبوع الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار7. 11 مليون برميل. في الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

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