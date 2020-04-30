تقرير – 5 خطوات من بريميرليج لإقناع الحكومة الإنجليزية باستئناف الدوري

ومن المقرر أن يشهد يوم الجمعة المقبلة اجتماعا بين الـ20 ناديا في المسابقة للاتفاق على موعد من أجل استئناف النشاط.

ونشرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية تقريرا أوضحت خلاله أن الحكومة الإنجليزية شجعت بريميرليج على من الانتقال لخطوة التخطيط لعودة النشاط إلى التقدم بمقترحات أكثر واقعية على أن تقام المباريات بدون حضور جماهيري.

** العودة لاستئناف التدريبات بشكل فردي للاعبين بداية من شهر مايو المقبل.

** التدرب بشكل جماعي لكل الفرق في الأسبوع الأخير من شهر مايو.

** استئناف المباريات بداية من الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل.

** برنامج اختبار شامل وفحص دوري لكورونا يتحمل قيمته بريميرليج.

** تعاون الحكومة على تقديم خدمات الدعم في الملاعب وفي المباريات بشقيها الطبي والشرطي.

لكن كل ذلك مرهون بأن أي عودة للنشاط بشكل كامل تعتمد على المنحنى الذي سيتخذ فيروس كورونا في إنجلترا وانخفاض معدل الوفيات بشكل كبير.

إلا أن الأندية ترغب في لعب المباريات بملاعبها وليس ملاعب محايدة.

كما أنه تم الاتفاق على الحفاظ على سلامة اللاعبين من خلال إجراء اختبارات لكل الموظفين المشاركين في إقامة المباريات وسيتم فحصهم لثلاث مرات أسبوعيا.

وذلك سيتطلب إقامة ما يزيد عن 30 ألف اختبار قبل استئناف المسابقة.

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