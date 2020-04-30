فيفا 20 – كيف تلعب بـ مانشستر سيتي أصحاب الاختيارات المتعددة

لأن الفريق السماوي في لعبة FIFA20 يضم الكثير من اللاعبين في كل المراكز وسيجعل مهمتك سهلة إذا قررت اللعب بأي خطة، سواء بثلاثي دفاعي أو رباعي أو خماسي.

كيف تلعب بـ مانشستر سيتي في FIFA20، وكيف تستغل جميع إمكانيات الفريق لتحقيق الفوز على أصدقائك أو حتى عندما تلعب بشكل مباشر عبر شبكة الإنترنت؟

هذا ما سنعرفه معا.

ويواصل FilGoal.com تقديم سلسلة تقارير عن لعبة FIFA20وهذه المرة سنلقي الضوء على الفرق الكبرى في اللعبة والطريقة الأفضل للعب عندما تختار أحد الفرق الكبرى.

وهذه المرة سنشرح كيف تلعب بفريق مانشستر سيتي في FIFA20. وما هي نقاط قوة الفريق.

ولكن قبل الحديث عن مانشستر سيتي عليك أن تتذكر أبرز النقاط الهامة بشأن لعبة FIFA20 لأخذها في الاعتبار وأنت تلعب بأي فريق، وما هي مميزات وعيوب اللعبة.

الأمر الذي يمنحك مرونة كبيرة في اختيار أي طريقة لعب وأي تشكيل واختيار اللعب سواء على أطراف الملعب أو من العمق.

2- إذا كنت تريد اللعب بالتشكيل الافتراضي لمانشستر سيتي وهو 4-3-3 وهي نفس طريقة برشلونة، سيكون عليك فقط الاعتماد على كايل ووكر في قلب الدفاع بجوار إيمريك لابورت، والدفع بـ جواو كانسيلو في الظهير الأيمن، وبنجامين ميندي في الظهير الأيسر.

ولذلك للاستفادة من سرعة ووكر لإفساد الهجمات المرتدة على فريقك وإيقاف خطورة المهاجمين أصحاب السرعات العالية مثل مبابي ومحمد صلاح وساديو ماني وميسي وغيرهم.

كذلك كانسيلو يمتاز بالسرعة أيضا في الظهير الأيمن ولن يجعلك تشعر بفارق عندما تغير مركز ووكر من الظهير إلى قلب الدفاع.

مع وجود ليروي ساني على اليمين ورحيم ستيرلينج على اليسار وأجويرو في قلب الهجوم.

وخلفهم دي بروين وبيرناردو سيلفا وفيرناندينو في وسط الملعب.

3- إذا كنت تفضل الاعتماد على ثنائي هجومي لا مشكلة، لأنك ستلعب بطريقة 4-4-2 الاعتيادية بوجود ثنائي الهجوم أجويرو وجيسوس، وخلفهم رباعية دفاعي ساني ودي بروين وبيرناردو وستيرلينج.

وهذا للاستفادة من سرعات ساني وستيرلينج على أطراف الملعب. ما سيمثل قوة هجومية مع الثنائي أجويرو وجيسوس، وخلفهم دي بروين وبيرناردو في وسط الملعب.

4- كذلك إذا كنت تفضل اللعب بثلاثي دفاعي أيضا لا يوجد مشكلة، لأنك ستدفع بالثلاثي ووكر ولابورت وميندي.

وأمامهم خماسي في خط الوسط وهم رياض محرز وفيرناندينيو ودي بروين وبيرناردو وستيرلينج.

ثم ثنائي هجومي أجويرو وجيسوس، وكل هذا سيمنحك سيطرة كاملة على الملعب وقوة هجومية كبيرة.

ولكن عليك الحذر من الهجمات المرتدة والمساحات الشاغرة في خط الدفاع.

5- كذلك تستطيع اللعب بطريقة 4-2-3-1 لكثرة الخيارات الهجومية وأيضا لاعبي الوسط.

6- ما يميز مانشستر سيتي هو وجود أكثر من لاعب في كل مركز، تستطيع الاعتماد على ساني من البداية في الجناح الأيمن ثم تدفع بدلا منه برياض محرز أو العكس، على الجانب الآخر يوجد ستيرلنج.

وكلهم من أصحاب السرعات العالية والتحكم في الكرة بشكل مميز.

وفي وسط الملعب لديك واحدا من أفضل اللاعبين في FIFA20 بالكامل وهو دي بروين الذي يمتاز بكل شيء ويمتلك أيضا تسديدات قوية متقنة.

أما في الهجوم سيسجل أجويرو أي فرصة تتاح له أمام المرمى لما يملكه من قوة وقدرة عالية على التهديف.

لذلك مانشستر سيتي هي الخيار الأنسب إذا كنت تفضل تغيير طريقة اللعب بشكل مستمر.

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