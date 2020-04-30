الانطلاق في سحب عينات عشوائية في بنغازي لتحليل كورونا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، أمس الأربعاء، عن بداية البرنامج التدريبي الذي يستهدف إجراء مسوح عشوائية في بنغازي، لمعرفة حقيقة الوضع الوبائي في المدينة.

كما تهدف العملية أيضا الى اكتشاف مدى اكتساب المواطنين مناعة ضد الفيروس أو ما يعرف بـ«مناعة القطيع».

وكشفت اللجنة عن تكوين تسعة فرق، يكون الراصد هو القائد الميداني في كل فريق، ويشرف على خطط التحرك الميداني للفريق بأكمله، ويعلمهم بالأماكن والأحياء المستهدفة.

ولفتت اللجنة إلى استهداف جميع أحياء بنغازي حتى تكون العينة ممثلة لجميع مكونات المجتمع، وكل التركيبة الجنسية والفئيات العمرية.

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