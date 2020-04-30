منظمة هيومن رايتس تطالب الإمارات بتعويض ضحايا قصف مصنع السنبلة للبسكويت بوادي الربيع

ايوان ليبيا – وكالات :

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»،في بيان أمس الأربعاء، الإمارات العربية المتحدة بـ«تعويض ضحايا وأسر مصنع السنبلة للبسكويت بوادي الربيع جنوب طرابلس، الذي استهدفته بطائرة دون طيران في 18 نوفمبر 2019».

وقالت المنظمة أن تحقيقاتها أثبتت أن «الإمارات لم تتخذ إجراءات تذكر لتقليل الأذي اللاحق بالمدنيين في هجومها غير المشروع» حيث تسبب الهجوم في مقتل «ثمانية مدنيين وإصابة 27 آخرين بجروح» وألحق أضرارًا بالمبنى، ودمر شاحنة وسيارة موضحة أن جميع الضحايا «كانوا عمالا مدنيين في المصنع، من ضمنهم سبعة ليبيين و28 مواطنًا أجنبيا، كلهم رجال».

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