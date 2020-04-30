بحث إقامة محطة تحلية مياه في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت الهيئة الطرابلسية، على دراسة مشروع لإقامة محطة للتحلية بمدينة طرابلس، يتم تمويلها من رجال الاعمال بالمدينة ومستثمرين قطاع خاص نظرا لتكرار استعمال سلاح التعطيش ضد المدينة ومطالبة الهيئة الطرابلسية للرئاسي عدة مرات بحل مشكلة المياه.

و أكدت الهيئة انطلاق الاجتماعات التمهيدية للجنة التنفيذية، مع خبراء ومهندسين بمدينة طرابلس في مجال التخطيط والهندسة المدنية والمياه والتربة والبيئة حيث تم تشكيل لجنة استشارية تتبع الهيئة للشروع في العمل .

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