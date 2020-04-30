حقيقة الانباء عن فتح المساجد اعتبارًا من يوم الجمعة القادم

ايوان ليبيا – وكالات :

نفت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق أمس الأربعاء في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأنباء المتداولة عن فتح المساجد اعتبارًا من يوم الجمعة القادم.

وقالت الهيئة إنه في الوقت الذي أفتى فيه بعض المحسوبين على العلم الشرعي بضرورة إقامة الجماعات وعدم تعطيل المساجد في مخالفة صريحة للجهات المسؤولة عن هذا الأمر، فإن الهيئة تشدد على تقديم مصلحة الحفاظ على الأنفس ودفع الضرر، مؤكدة أن هذا واجب شرعي ووطني، تضافرت الأدلة على بيانه.

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