بوليفيا تعلن تخفيف قيود مواجهة كورونا بحلول منتصف مايو المقبل

أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة، جانين أنيز، أن القيود الصارمة المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي وباء كورونا ، سيتم تخفيفها بحلول منتصف مايو المقبل.

وقالت أنيز أمس الاربعاء (بالتوقيت المحلي): “سندخل شكلا جديدا من الحجر الصحي بدءا من 11 مايو.”

وأعلنت الرئيسة أن المرحلة الجديدة من “الحجر الصحي الديناميكي”، تعني أنه بناء على تطور انتشار المرض، فإن بعض المدن والإقاليم في المناطق المختلفة، ستخفف القيود وستستأنف النشاط الاقتصادي.

من ناحية أخرى، سوف تستمر المناطق الأخرى التي سجلت معدلات أعلى من الإصابات، في اتباع القيود الحالية.

وكانت أنيز أعلنت في مارس الماضي حالة طوارئ صحية في البلاد، مما أدى إلى فرض قيود صارمة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في الثالث من مايو، إلى موعد جديد لم يتم تحديده بعد. وتضمنت الإجراءات غلق بوليفيا لحدودها بالكامل.

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