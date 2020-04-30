برنامج جديد للتعلم عن بعد بالتعاون مع يونيسف

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق استحداث برنامج جديد للتعلم عن بعد بالتعاون مع منظمة «يونيسف»، يركز على دعم المنصات التي تم إنشاؤها للتعلم عن بعد وذلك في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بمكافحة فيروس «كورونا المستجد» حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ويوفر البرنامج الإمدادات الفنية مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، والتواصل عبر الإنترنت وبناء قدرات المعلمين على مجموعة من المواضيع مثل الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال، والتعلم التفاعلي والتعليم في حالات الطوارئ لضمان حصول جميع الأطفال على فرصة عادلة وشاملة لمواصلة تعليمهم.

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