الموقف البريطاني من تصريحات حفتر

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بريطانيا دعمها «مؤسسات ليبيا الشرعية» والمعترف بها دوليا بحسب الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات العام 2015، والمصدق عليه من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشيرة إلى أن هذه المؤسسات هي المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حسب بيان سفارتها لدى ليبيا على موقع «تويتر» اليوم الخميس.

و أكدت بريطانيا أن أي تغييرات على هذه الهياكل «يجب ألا يتم من جانب واحد»، ولكن عبر الحوار والتوافق والمبادئ الديمقراطية.

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