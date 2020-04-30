طاجيكستان تعلن تسجيل أول 15 إصابة بفيروس كورونا

أعلن المقر الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد في طاجيكستان ، تسجيل أول 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك”.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء بأنه قد تم اكتشاف خمس حالات في العاصمة دوشنبه و10 في بلدة خوجاند شمالي البلاد.

ونقلت “سبوتنيك” عن شخص لم يتم الكشف عن هويته القول، إن هناك 2000 شخص تحت المراقبة حاليا.

وتُعد دولة تركمانستان المجاورة، الوحيدة في آسيا الوسطى التي لم تعلن حتى الآن عن تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا