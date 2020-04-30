سكاي: أندية إنجلترا تعتزم استئناف الموسم.. وأحد الملاك: لا يمكن إلغاء الموسم

وقال التقرير إن أندية الدوري ستتسلم قريبا طلبات حول كيفية استئناف الموسم في أقرب موعد والموافق يوم 8 يونيو المقبل، وستجتمع الأندية مع الروابط المختلفة يوم الجمعة المقبل لتحديد طرق استئناف المسابقات الكروية.

وصرح أحد ملاك الأندية لشبكة “سكاي سبورتس” دون ذكر اسمه: “لا يمكن إلغاء الموسم لأن الأندية ستكون بلا عمل إن لم تلعب الـ92 مباراة المتبقية”.

وواصل “هناك رغبة كبيرة في استئناف الموسم ولعب المباريات”.

واسترسل “لا يمكننا تحمل عدم اللعب لكن لا شيء سيحدث بدون موافقة الحكومة البريطانية”.

وتابع “إن انتظرنا اللقاح أو المناعة الجمعية سيتطلب الأمر 18 شهرا بدون كرة قدم و90٪ من الأندية ستفلس، حتى إن أقلنا 95% من موظفينا سنفلس، لأننا يجب أن ندفع للاعبينا”.

ومن المتوقع أن تراجع الحكومة البريطانية إجراءات الإغلاق المتبعة يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يبدأ لاعبو كرة القدم خوض التدريبات في مجموعات صغيرة مع إمكانية اتباع السيناريو الأفضل حتى الآن بالنسبة لهم وهو عودة الدوري يوم 8 يونيو.

وأبدى بعض اللاعبين قلقهم حول العودة للعب مبكرا، لكن من لا يرغبون في العودة سيمتلكون خيار الاستمرار في المنزل.

وصرح مالك النادي في هذا الصدد لشبكة سكاي قائلا: “لا أحد سيكون مجبرا للعب، سيكون القرار النهائي للاعب، وإن لم يرغب اللاعب في اللعب سيكون قراره فقط”.

وتوجد خطط وفقا للتقرير بإقامة الأندية في فنادق لمدة خمسة أسابيع لاستئناف الموسم.

وسيتم اتخاذ هذا الإجراء لإزالة أي مخاطر من الممكن أن يتعرض لها اللاعبون أو تواصلهم مع أسرهم بعد العودة للتدريبات واللعب.

وألغي الموسم الكروي في هولندا وبلجيكا، كما أوصت الحكومة الفرنسية بإلغاء الموسم في الدولة بسبب تفشي الفيروس.

واختتم مالك النادي تصريحاته لشبكة “سكاي” قائلا: “لا توجد رغبة في إلغاء الموسم حاليا، نريد استئنافه”.

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