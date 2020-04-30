تقرير: أرسنال وميلان مهتمان بضم فقير

وكشفت صحيفة آس عن رغبة قوية من الناديين لضم نبيل فقير في الصيف وتم تحديد سعره بمبلغ 50 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن بيتيس حدد سعر اللاعب برقم كبير بسبب حصول نادي ليون على 20% من أي عملية بيع.

وتألق فقير وسجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين في 23 مباراة مع بيتيس منذ قدومه الصيف الماضي.

لكن وفقا لصحيفة ماركا فأكد أنجيل هارو رئيس ريال بيتيس على تمسك النادي باستمرار فقير.

وأوضح رئيس بيتيس رغبة فقير نفسه في الاستمرار بناديه بسبب شعوره بالسعادة ورغبته في مساعدة الفريق.

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