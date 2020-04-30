محمد الامين يكتب :

رفع الحجر الصحي.. هل هي ضرورة صحية أم تعليمات رأسمالية؟ هل استطعنا مقاومة كورونا حقا؟؟

الأسبوع الحالي هو أسبوع الإجراءات التخفيفية للحجر الصحي العالمي بلا منازع.. فقد تواتر خروج القادة السياسيين عبر دول العالم ليعلنوا شروعها في إجراءات تخفيف الإغلاق الاقتصادي والإداري الذي طبقته الكثير من الدول بقوة وصرامة منقطِعَتَيْ النظير. التعلّة الأولى التي يقدمها السياسيون للبدء في رفع القيود هي مرور “الذروة”، أي انتهاء الجزء الأشرس أو نوبة الهيجان الرئيسية لوباء كورونا.. وهذه فيها الكثير مما يمكن أن يُقال بالإشارة إلى الخلافات العميقة التي جدت بين قيادات سياسية كبيرة في دول العالم وبين مجتمعاتها العلمية وهيئاتها المتخصصة في مواجهة الشق الصحي الوبائي للفيروس.. يمكن هنا أن نذكر أمثلة كالولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل ودول أخرى اشتهر الخلاف بين ساستها وأطبائها بشأن الطريقة المثلى لمواجهة الفيروس. فمسألة الذروة غير ثابتة وغير متفق حولها ولا يمكن الوثوق بها لأن الفيروس يمكنه أن يعود في شكل موجات عدوى قوية في أي وقت كان ما دام لا يوجد لقاحٌ ضده يمنع انتقاله ويحمي الأجساد ذات المناعة الهشة من هجومه.. أما التعلّة الثانية، وهي الكارثة المالية الناشئة عن إغلاق الاقتصاد، وهي الأكثر منطقية ففيها قول أكثر وأخطر.. لأنها تنسف التعلّة الأولى وتشكك فيها.. وفي أسبابها وجدواها.. فالإغلاق الاقتصادي الذي أصاب بأضراره أغنى بلدان العالم وأكثرها تقدما قد أملتهُ الضرورة والخشية وربما شعور الرعب العام الذي اجتاح البلدان، والذي جعل القرار السياسي فيها ينحني أمام المخاوف على صحة البشر، وأرغم اللوبيات الصناعية والاقتصادية والمالية على القبول بالقرار السياسي.. انصاعت الرأسمالية لقرار الساسة والمتخصصين، لكن انصياعها لم يدُم طويلا، خصوصا في ظل تذبذب المعلومات الطبية، وعدم وجود أية خطط واضحة ومقنعة لمواجهة الفيروس خلال ما بين فترة ذروته وتمدده وفترة إيجاد اللقاح، حيث أصبح البعض يفكرون في حجر صحي بلا أفق زمني!! وأصبح الاقتصاديون والصناعيون يرون الانهيار بأعينهم، وأصبح هذا الانهيار واقعا ممكن الحدوث وليس مجرد شبح أو احتمال من إنتاج العقول المتشائمة..

المجتمعات لامست بالفعل كارثية الإغلاق الاقتصادي والآثار المدمرة لشلل منظومات الإنتاج ووقف التصدير والملاحة الجوية والبحرية.. وأصبحت الرأسمالية مهددة في كبريائها.. وأضحت مهددة بفقدان قوة قبضتها وسيطرتها على السياسات لكون إطالة أمد الأزمة يمكن أن تساهم في نشوء نخب سياسية من غير الأصناف التقليدية المعتادة فتنحو ربما نحو تقليص نفوذ الصناعيين النافذين في عالم المال..

سلطت الرأسمالية أشد صنوف الضغط والوعيد على الساسة الغربيين في مختلف البلدان التي ضربها الفيروس، فتحركت هذه القيادات مهرولة نحو تخفيف الحجر الصحي، بعضها تحرك بشكل ممنهج ومنظم وبعضها خير الارتماء في المجهول.. وإذا كان تخفيف إجراءات الإغلاق في بلدان شرقأوسطية أو أفريقية منطقيا إلى حدّ ما بالنظر إلى ضعف أعداد ونسب الوفيات والإصابات الخطيرة، وبالنظر إلى ضعف قدرات هذه البلدان على احتمال الإغلاق وتحمّل تبعاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فإنه من العبث المحض أن تتجه دول الغرب إلى مثل هذا الإجراء.. فبعضها ما يزال في ذروة الوباء.. وبعضها الآخر يفتعل أرقاما غير حقيقية لتبرير تخفيف الإغلاق.. والحقيقة العلمية المؤكدة هو أن الوباء سيتسمر في ضرب هذه البلدان بقوة وشراسة ودون أي تراجع ما دامت هنالك فئات عمرية هشة معرضة إليه.. ومادامت الظروف المناخية ودرجات الحرارة على حالتها الراهنة..

الرفع التدريجي لقيود الإغلاق الاقتصادي عند الأمريكيين أو البريطانيين أو الروس أو الفرنسيين أو الإسبان قرار سياسي لا يؤيده مجتمع العلم والطب.. وهو قرار اضطراري فرضته الرأسمالية وافتعلت مبررات غير منطقية ولا صحيحة لتنفيذه.. قرار العودة إلى الحياة الطبيعية والعودة إلى اعتماد “مناعة القطيع” التي اكتوت بنيرانها الآلاف، قرار غير صائب ولا مسئول في نظر العلماء اللاهثين وراء اللقاح الذي به فقط يمكنهم الحديث عن إمكانية لوقف انتشار المرض في بلدان الغرب..

أما في بلداننا ذات الإمكانيات المحدودة والقدرات الضعيفة والقرار المهزوز، فمن الأفضل ألاّ نتحدث عن أسباب بقائنا في هذا المستوى الأدنى من الوفيات والإصابات لأنه امر إعجازي يتعدى قدراتنا ومنطق تفسيرنا للأمور.. هو باختصار رحمة من المولى الرحمن الرحيم أن سلّط علينا من بطش كورورنا ما لا يفوق احتمالنا ولا يتجاوز قدراتنا.. وإزاء ما يجري أمام أعيننا، فلا نملك إلا أن نحمد الله ونشكر فضله وحفظه جلّ وعَلاَ.

إن اقتصادياتنا مدمرة وهشة بطبعها.. ومقارباتنا قاصرة وغير علمية بطبعها.. وعاداتنا لا تحتمل التغيير.. وحياتنا ازدحام في ازدحام.. ولا يمكن لخططنا الطبية ولا لإجراءاتنا ولا لاستراتيجياتنا الصحية أن تحارب أي وباء أو آفة أو جائحة..

نحن نعلم عجزنا.. وعجز دولنا.. وندرك من أمرنا ما لا يخفى على احدٍ منّا.. فاخبطوا ما شئتم وافعلوا ما شئتم مع كورونا ياساسة وحكام ومسئولي بلداننا، وقرّروا ما شئتم، وأخطئوا ما شئتم، لكن لا تدّعوا عبقرية ولا قدرة ولا فاعلية في محاربة وباء مصمم لأجساد غير أجسادنا ومجتمعات غير مجتمعاتنا وظروف غير ظروفنا.. ولله الحمد..

وللحديث بقية.

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