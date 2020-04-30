النشرة الوبائية ليوم الخميس 30 أبريل

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاربعاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، وذلك عقب الانتهاء من فحص 92 عينة جديدة.

وبذلك تستقر الحالة الوبائية على حصيلة 41 إصابة نشطة داخل البلاد من إجمالي 61 إصابة مُسجّلة، كما سجلت حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات الى 3 كما شُفيت 18 حالة أخرى من الفيروس.

ن نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، الدكتور توفيق حريشة، إن حالة الوفاة الثالثة بالفيروس تعود لـ«امرأة كانت تتلقى العلاج بمركز معيتيقة للعزل الصحي، وتبلغ من العمر 92 سنة، وهي حالة مخالطة لحالة الوفاة الثانية بفيروس كورونا».

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