الحكومة تؤجل عودة الدوري الألماني

أنجيلا ميركيل المستشارة الألمانية اجتمعت عبر “فيديو كونفرانس” بالولايات الفيدرالية اليوم الخميس، اجتماع شهد مناقشة تأثير فيروس كورونا على البلاد.

ووفقا لشبكة ESPN، فمن المنتظر عقد اجتماع آخر يوم 6 مايو المقبل لتحديد موعد استئناف النشاط الرياضي.

وكان الاتحاد الألماني قد أعلن سابقا استعداده لعودة منافسات الدوري في 9 مايو لكن مع عدم صدور قرار في اجتماع اليوم يبدو أن عودة المسابقة ستتأجل.

وأعلن الاتحاد الألماني أيضا أنه سيتم إجراء فحوصات للاعبي كل ناد مرتين في الأسبوع للتأكد من سلامة جميع العناصر.

وتواصل الأندية الألمانية التدريبات في مجموعات صغيرة ويتبقى 9 جولات على نهاية الموسم الذي يتصدره بايرن ميونيخ,

ويأمل الدوري الألماني في استئناف النشاط مثل الدوري السويسري، وتفادي مصير الدوري الفرنسي والهولندي اللذين لم يستكملا، إذ حُدد البطل في فرنسا وكذلك الصعود والهبوط وعلى العكس في هولندا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا