تقرير: على الطريقة الفرنسية.. ميلان خارج أوروبا الموسم المقبل وصراع ناري على المقعد الأخير

موقع calcioefinanza.it الإيطالي سار على نظام الدوري الفرنسي وحدد المتأهلين للبطولات الأوروبية وكذلك مقاعد الهبوط حال عدم استكماله.

وأعلن الاتحاد الفرنسي إنهاء الدوري دون استكماله وتتويج باريس سان جيرمان باللقب وكذلك المقاعد الأوروبية والصعود والهبوط ().

الدوري الإيطالي توقف بعد مرور 26 جولة أي تتبقى 12 مباراة لكل فريق، بينما خاضت بعض الفرق 25 مباراة فقط.

ووفقا للموقع الإيطالي فأن يوفنتوس ولاتسيو وإنتر وأتالانتا يتأهلون لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأهل روما ونابولي للدوري الأوروبي، بينما يتحول الصراع على المقعد الأخير بين هيلاس فيرونا وبارما وميلان.

فيرونا وبارما كلاهما جمع 35 نقطة من 25 مباراة مقابل 36 لميلان من 26.

لذلك باحتساب معدل النقاط يتفوق الفريقان على الروسونيري الذي سيتراجع ترتيبه من المركز السابع للتاسع.

وتبرز مشكلة أخرى في فض الشراكة بين فيرونا وبارما لتحديد المتأهل بسبب تساويهما في النقاط، إذ يلجأ الدوري الإيطالي لفض الشراكة بين فريقين عن طريق نتيجة المواجهات المباشرة.

ومع نهاية الموسم مبكرا فلن يتم اللجوء لتلك الحالة كونهما خاضا مباراة واحدة فقط، وسيتم اللجوء لفارق الأهداف الذي يأتي في صالح فيرونا بـ +3 مقابل +1 لبارما.

أما في صراع الهبوط، فأن ليتشي يمتلك فارق أهداف أسوأ من جنوى ليهبط رفقة سبال وبريشيا.

فينتشنيزو سبادافورا وزير الرياضة أوضح أن العودة للتدريبات لا تعني بالضرورة أن الموسم يمكن استئنافه.

وانتقد جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي صراحة قرارات الحكومة.

وصرح جرافينا أنه لن يوقع على إيقاف الموسم الجاري لأن ذلك يعني موت كرة القدم الإيطالية.

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