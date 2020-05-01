السفير الفلسطيني في القاهرة ينعي شهداء حادث بئر العبد الإرهابي

نعى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، شهداء الجيش المصري جرّاء الهجوم الإرهابي الذي وقع الخميس، في جنوب مدينة بئر العبد.

وقدّم السفير دياب اللوح – باسم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني – خالص العزاء في شهداء مصر الأبرار الذين ارتقوا خلال قيامهم بواجبهم الوطني لحماية الوطن، داعيا الله – عز وجل – بالشفاء العاجل لكافة المصابين الأبطال، وأن يلهم عوائل الشهداء الصبر والسلوان، مشددا على أن الإرهاب لن ينال من مصر الكنانة وأن جيشها العظيم سيبقى خط الدفاع الأول وسيقضي على الإرهاب ليحافظ على أمن الوطن واستقراره.

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