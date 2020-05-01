فيلايني وفيتسل يقرضان ناديهما السابق لتخطي شبح الهبوط بسبب كورونا

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، يعاني النادي البلجيكي من أزمة مالية سببّها فيروس كورونا، إذ رفض الاتحاد المحلي منح النادي ترخيصا بسبب عدم دفع رواتب اللاعبين المتأخرة.

ومن المحتمل هبوط الفريق للدرجة الثانية بعدما أصبح الدوري البلجيكي أول دوري أوروبي يُلغى بسبب أثار فيروس كورونا، في حال عدم تخطي الأزمة.

وطالب النادي من لاعبيه السابقين المساعدة من أجل تخطي الأزمة، وتقدم لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق بالمساعدة بالإضافة إلى مواطنه أكسيل فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الحالي.

وجمع فيتسل 1.3 مليون جنيه إسترليني رفقة عدة مستثمرين لشراء ملعب النادي ومن ثم تأجيره للنادي مرة أخرى لمساعدته في جمع إيرادات جديدة.

ولعب فيتسل أكثر من 150 مباراة بقميص النادي بين 2006 و2011 قبل أن يرتدي قمصان بنفيكا وزينيت ودورتموند.

بينما لعب فيلايني 64 مباراة بقميص النادي البلجيكي بقين عامي 2006 و2008.

وكان فيلايني قد أصيب بفيروس كورونا في مارس الماضي، إذ صار أول لاعب يصاب بالفيروس في الدوري الصيني.

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