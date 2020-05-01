ترامب: واثق من أن فيروس كورونا ربما نشأ في معمل صيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الخميس، إنه واثق من أن فيروس كورونا ربما نشأ في معمل صيني للفيروسات، لكنه امتنع عن الكشف عن الأدلة فيما يزيد التوتر مع بكين بشأن منشأ المرض الفتاك.

وسئل ترامب في البيت الأبيض عما إذا كان قد رأى أدلة أعطته “قدرا عاليا من الثقة” في أن الفيروس قد جاء من معهد ووهان لعلم الفيروسات.

وأجاب الرئيس قائلا “نعم، نعم رأيت”، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل. وقال “لا يمكنني إبلاغك بها، غير مسموح لي بأن أبلغك بها”.

ورفض معهد ووهان لعلم الفيروسات الصين ي الذي تدعمه الدولة تلك المزاعم. كما قلل مسئولون أمريكيون آخرون من شأن ذلك الاحتمال.

ويعتقد معظم الخبراء أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان وانتقل من الحيوانات إلى البشر. وعبر الرئيس الجمهوري عن خيبة أمل متزايدة في الأسابيع القليلة الماضية تجاه الصين بسبب الوباء الذي أودى بأرواح عشرات الآلاف في الولايات المتحدة وحدها، وسبب انكماشا اقتصاديا كما يهدد فرصه في الفوز بولاية جديدة في انتخابات نوفمبر.

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