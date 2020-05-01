غوتيريس يكشف عن وجود صعوبات في تسمية خليقة غسان سلامة في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس،أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بنيويورك عبر تقنية الفيديو، أن «الوقت قد حان بالفعل» لتسمية مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، كاشفا عن وجود «بعض الصعوبات في الحصول على شخص يمكنه نيل الإجماع الضروري من الجميع».

وعبرغوتيريس عن أمله في «يكون ذلك ممكنًا في المستقبل القريب»، وقال: «نحن منخرطون بشكل كبير في مشاورات مع بعض الأسماء، وآمل أن يتيح لنا ذلك حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة».

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