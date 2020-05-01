الانتهاء من تجهيز مركز العزل بسبها

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مدير الخدمات الصحية في سبها، عبدالجليل عبدالله خضري، أمس الخميس في بيان منشور على صفحة اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» في سبها على موقع «فيسبوك»، عن قرب انتهاء تجهيز مقر العزل النهائي بالمدينة بكل الاحتياجات.

وأكد الخضري عن تجهيز المركز بنحو 100 سرير للحالات المستقرة، و60 سريرا للعناية، منها عشرة أسرة عناية فائقة بالاضافة الى توفير جميع الإمكانات اللازمه لاستقبال الحالات من ملابس واقية وكمامات «N95» وغيرها من وسائل الحماية الشخصية، إلى جانب تجهيز مقار لإقامة العناصر الطبية طبقا للمواصفات العالمية.

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