موعد حصر الأجانب المقيمين ببلدية طرابلس المركز

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بلدية طرابلس المركز، أمس الخميس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البدء في تسجيل وحصر الأجانب المقيمين بصفة دائمة أو موقتة داخل النطاق الإداري للبلدية.

وقالت البلدية أن الحصر سيتم عن طريق مختار المحلة المقيمين بها اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 مايو المقبل وحتى 31 من نفس الشهر.

و أضافت البلدية أن هذا الإجراء يعد بمثابة الحصر المعتمد في قيد سجل الأجانب بالبلدية مطالبة جميع الأجانب بمختلف الجنسيات المبادرة بالتسجيل، و محذرة من تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.

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