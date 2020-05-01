حصيلة قصف منطقة زناتة بصواريخ غراد

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت عملية «بركان الغضب» حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة تعرض منطقة زناتة في العاصمة طرابلس إلى قصف بصواريخ «غراد» مؤكدة وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

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