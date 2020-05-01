اليابان ترسل عقار أفيجان لـ43 دولة لاختباره في علاج فيروس كورونا

قال وزير الخارجية اليابان ي توشيميتسو موتيجي، اليوم الجمعة، إن اليابان ستقدم عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا بالمجان لـ43 دولة من أجل إجراء دراسات سريرية عن مدى فعاليته كعلاج ل فيروس كورونا .

وأضاف الوزير اليابان ي -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابان ية- أنه من المتوقع إرسال العقار بعد انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان 6 مايو الجاري.

وأوضح أن كل دولة ستتلقى كميات من العقار تكفي لعلاج بين 20 و100 شخص لأغراض بحثية، مؤكدًا أن اليابان ستتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي لتطوير علاج ل فيروس كورونا .

وبحسب (كيودو) والخارجية اليابان ية، أبدت 80 دولة رغبتها في الحصول على عقار أفيجان ، عقب إعلان موتيجي في وقت سابق عن إجراء استعدادات لإرسال العقار لـ38 دولة، وتمت إضافة كل من بنجلاديش وجمهورية الدومينيكان ولاوس وقطر وأوزبكاستان على قائمة الدول التي ستتلقى العقار، ولا يمكن للنساء الحوامل تناول هذا العقار لأنه قد يسبب عيوبًا خلقية للجنين.

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