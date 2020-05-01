إحصاء: وفيات كوفيد-19 في المناطق المحرومة بإنجلترا ضعف المناطق الراقية

أفادت أرقام رسمية صادرة، اليوم الجمعة، أن الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في المناطق المحرومة ب إنجلترا تجاوزت ضعف تلك المسجلة في الأماكن الراقية وكانت لندن هي الأكثر تضررا بمراحل.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أيضا أن معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في المناطق الأكثر حرمانا ب إنجلترا بلغ 55.1 وفاة لكل مئة ألف شخص مقارنة مع 25.3 وفاة لكل مئة ألف شخص في الأماكن الأقل حرمانا.

وقال نيك ستريب، رئيس إدارة التحليل الصحي بمكتب الإحصاء “تجاوز معدل الوفيات بين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانا ضعف ذلك المسجل بين أولئك الذين يعيشون في المناطق الأقل حرمانا”.

وتابع: “من الطبيعي ارتفاع معدلات الوفيات بشكل عام في المناطق الأكثر حرمانا لكن يبدو أن كوفيد-19 لا يزال يجعل المعدل أكثر ارتفاعا حتى الآن”.

وجاء معدل الوفيات في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى إذ بلغ 85.7 وفاة لكل مئة ألف شخص بما يمثل تقريبا ضعف ثاني أعلى معدل في أي مكان آخر. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن المناطق الأشد تضررا في العاصمة هي أحياء نيوهم وبرنت وهاكني وهي من الأحياء الأكثر فقرا. وجاء معدل الوفيات في نيوهم عند 1454.3 وفاة لكل مئة ألف شخص.

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