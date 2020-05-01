العراق يبدأ إجراءات تخفيض إنتاج النفط وفق اتفاق أوبك

أكد مصدر مسئول في شركة نفط البصرة ب العراق ، اليوم الجمعة، أن العراق بدأ إجراءات تقليص الإنتاج في حقول البصرة النفط ية بمعدل 23 % للتخفيض في عموم الحقول العراق ية المنتجة.

وقال المصدر – وفقا لقناة “السومرية نيوز” الإخبارية – إن القرار يمثل التزام العراق بقرارات منظمة ” أوبك ” لخفض إنتاج النفط الخام لأعضائها ومن خارجها، لافتا إلى أن إنتاج شركة نفط البصرة الحالي يقارب 3 ملايين برميل قياسي في اليوم.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في أول يوم تعاملات شهر مايو بنحو ملحوظ، بعد شهر من التقلبات العنيفة شهدتها أسواق النفط في ظل تراجع الطلب بسبب جائحة “كورونا” وامتلاء خزانات الخام العالمية.

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