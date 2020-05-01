تقرير: ليفربول تواصل مع نابولي بشأن كوليبالي

وقدرت قيمة اللاعب البالغ عمره 28 عاما بمائة مليون جنيه إسترليني، لكن قبل تفشي فيروس كورونا، فبعد الخسائر الاقتصادية الناجمة عن توقف كرة القدم متوقع أن تتراجع قيمة المدافع.

وذكر التقرير أن ليفربول قد يضحي بمدافعه الكاميروني جويل ماتيب لإفساح المجال لضم كوليبالي، الذي تطارده أندية عديدة من ضمنها مانشستر يونايتد.

ومنذ انضمامه إلى نابولي في 2014، قدم كوليبالي أداء رائعا لفت الأنظار وبات ضمن أفضل المدافعين على مستوى العالم.

وشارك اللاعب الأسبق لميتز وجينك في 233 مباراة مع نابولي وسجل 10 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

وتوج بالسوبر الإيطالي لموسم 2014-2015.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا