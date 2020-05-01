تعرف على طريقة ايصال اسطوانات غاز الطهي والمناطق المعنية في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

طالبت بلدية طرابلس المركز المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمة خدمة التوصيل للمنازل لأسطوانة غاز الطهي بضرورة التواصل مع مخاتير محلاتهم لتسليمهم الأسطوانة الفارغة مع تسجيل عنوان السكن والاسم ورقم الهاتف مشيرة إلى أن سعر استبدال الأسطوانة الواحدة هو 5 دنانير.

وقالت البلدية أن الموظفين المختصين سيقومون بتوصيل غاز الطهي لباب المنزل مشددة على أن العمل على توفير الغاز في هذه المرحلة يقتصر فقط على المحلات السكنية في “طرابلس المركز” وهي “زاوية الدهماني وبلخير وميدان الشهداء والمنصورة وعين الدوارة وفشلوم والصريم وبن عاشور والمدينة القديمة والنوفليين وشارع عمر المختار والظهرة و وسعاية بديري وابومليانة”.

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