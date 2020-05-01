تعرف على مرتبة ليبيا في في فئات السلامة على الطرق والأمن والمسائل الطبية

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن أخطر الدول في العالم، أين صنفت ليبيا والصومال من أخطر الأماكن على وجه الأرض قبل تفشي وباء كورونا المستجد حسب خريطة مخاطر السفر التفاعلية، التي نُشرت في أواخر عام 2019م، عن البلدان التي يُرجح أن يواجه فيها الناس مشاكل عندما يتعلق الأمر بالسلامة على الطرق والأمن والمسائل الطبية.

وتحتل كل من ليبيا والصومال مرتبة متدنية في كل فئة من الفئات الثلاثة ، جنبًا إلى جنب مع أفغانستان وفنزويلا.

وأكدت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن ليبيا وأفغانستان وسوريا واليمن والعراق والصومال، وأجزاء من نيجيريا هي الدول ذات المخاطر الشديدة على سلامة المسافرين،

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