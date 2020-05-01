اجتماعي قبائل زليتن يعلن تفويض الدكتور سيف الإسلام لإنقاذ ليبيا

ايوان ليبيا – أوج :

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل زليتن بالداخل والخارج، تفويض الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، مؤكدًا أنه بما لدية من القدرة السياسية والاجتماعية والسياسية لإنهاء هذه المهزلة قادر على إنقاذ ليبيا والليبيين من هذه الفتنة.

وأضاف المجلس، في بيانٍ إعلامي، أن ليبيا تمر بفتنة ومؤامرة كبيرة وتغييب دولي مُتعمد لتشريد العباد وهتك البلاد واستنزاف ثرواته وخيراته، لافتًا إلى أنه بتولي الحكومات وتعدد الرايات والتوجهات، لم يأت من أثبت أن قلبه على الوطن والمواطنين طوال هذه السنوات، ومنذ زرع هذه الفتنة وبداية المؤامرة على ليبيا.

وأكد المجلس تفويض الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي بما لدية من القدرة السياسية والاجتماعية والسياسية لإنهاء هذه المهزلة وإنقاذ ليبيا والليبيين من هذه الفتنة، مشيرًا إلى أنه صاحب نظرة ثاقبة، وأنه حذر الليبيين مما هم فيه الآن ولم يغادر ليبيا ولم يخون ولم يتعامل مع أي عدو ولم يتآمر أو يخابر لصالح أعداء ليبيا، وله مشروع واضح للأعيان وأمام الجميع وفي كل مدينة وقرية.

واختتم: “لم يتبع أي أجندة خارجية ولم تثبت عليه أي جهة تهمة الخيانة والتآمر والعمالة أبدًا، وهو الرجل الوحيد والقادر بإذن الله لقيادة المصالحة الوطنية الشاملة وقيادة ليبيا لإخراجها إلى بر الأمان والتي بها يُبنى الوطن”.

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