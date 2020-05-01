مركز الخلايا الجذعية بأبوظبي يطور علاجا لـكورونا

قام فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية بتطوير علاج مبتكر لفيروس كورورنا المستجد باستخدام علوم الخلايا الجذعية ويقوم علي استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها إلي جسده مره أخري بعد تنشيطها.

وقد مُنح فريق الباحثين براءة اختراع من طرف وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات للطريقة المبتكرة التي استخدموها في جمع الخلايا الجذعية .

ووفق بيان وكالة الأنباء الإمارات ية ( وام ) تمت تجربة العلاج على 73 حالة شُفيت تماما ، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم، ومن المفترض أن يكون تأثيره العلاجي عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى كوفيد-19والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة.

وقد خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، مما يدل على سلامته.

ولم تظهر أو تسجل أي آثار جانبية علي المرضي الذين تلقوا العلاج الجديد بالإضافة إلي عدم رصد أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى كوفيد-19، وتستمر التجارب لإثبات فعالية العلاج ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم العلاج للمرضى تزامنا مع التدخل الطبي التقليدي وسيستمر تطبيقه كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها وليس كبديل لها. ويعكس هذا الاكتشاف تضافر الجهود والتزام حكومة دولة الإمارات لوضع حد لوباء كوفيد-19، ولا تزال التدخلات غير الدوائية لمنع انتشار الفيروس مثل البقاء في المنزل، والتباعد الاجتماعي، وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، ضرورية في مواجهة المرض وتأثيره على نظام الرعاية الصحية.

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