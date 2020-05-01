ضربة قوية للدوري الألماني؟ كولن يعلن تسجيل 3 حالات إيجابية بـ كورونا

وذكر النادي أنه أخضع كافة عناصره من لاعبين ومدربين وإداريين لفحوصات طبية أمس الخميس، أظهرت 3 عينات إيجابية.

ورفض النادي الكشف عن طبيعة أو أسماء الثلاثي المصاب، حفاظا على خصوصيتهم.

ورغم ظهور كورونا بين عناصره، فقد شدد نادي كولن على استمرار التدريبات الجماعية بشكلٍ طبيعي كما كان مخططا له.

وبرر النادي قراره بحرصه البالغ على إتمام عمليات التطهير والتعقيم في مقره منذ 6 أبريل الماضي.

وقد يعد هذا النبأ ضربة قوية لموسم كرة القدم في ألمانيا الذي كان منتظرا استئنافه هذا الشهر.

كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني صرح قبل حوالي أسبوع لشبكة “سكاي”، أن المسابقة ستنطلق مجددا يوم 9 مايو إذا حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة.

لكن وعلى عكس المنتظَر، لم تناقَش مسألة استئناف النشاط الرياضي خلال اجتماع أنجيلا ميريكل المستشارة الألمانية مع الولايات الفيدرالية أمس الخميس.

وذكرت شبكة ESPN أن اجتماعا حكوميا في السادس من مايو المقبل سيشهد قرارا بشأن استئناف النشاط.

وعكفت الأندية الألمانية على التدرب خلال الأسابيع الماضية، مع حفاظ اللاعبين على مسافات مناسبة بينهم، وتقسيمهم على مجموعات.

وشهدت الكرة الألمانية إصابة لاعبين اثنين بفيروس كورونا في وقت سابق، قبل أن يتعافيا في وقت لاحق.

الأول هو تيمو هوبرز لاعب هانوفر، والآخر هو لوكا كيليان لاعب بادربورن.

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