حارس إنجلترا السابق: كابيللو قلل من احترامي أثناء مخاض زوجتي

كابيللو قاد إنجلترا بين 2008 و2010، وحارس مرمى مانشستر يونايتد الأسبق لا يمتلك ذكريات جيدة لتلك الفترة.

وصرّح فوستر: “لم أشعر أن كابيللو يكن لي الاحترام”.

وأضاف خلال حديثه لـ بودكاست من تقديم بيتر كراوتش: “كنا في معسكر لمنتخب إنجلترا، زوجتي كانت حبلى وهاتفتني صباحًا من مانشستر لتخبرني بأنها في مرحلة المخاض بالفعل وأنها على وشك الإنجاب”.

وواصل: “ذهبت غلى فابيو وقلت له: زوجتي في المخاض، فوجدته يقول لي: لدينا تدريب خلال نصف ساعة”.

وأكمل: “تمكنت من إقناعه بالسماح لي بالذهاب إليها، لكن خلال ساعتين أو ثلاثة من ولادة ابني، هاتفني وأخبرني أنه يريدني أن أعود للمعسكر”.

وتابع: “كانت مباراة ودية، وأخبرني أنه سيشركني في الشوط الثاني، فهو لا يمتلك حارس احتياطيا غيري، وأن الأمر يستحق العودة”.

وأوضح: “توجب علي إخبار زوجتي: أعتقد أنني سألعب الشوط الثاني، ولذا ربما الأمر يستحق العناء”.

وكشف: “ذهبت لخوض المباراة، لكنه لم يشركني لدقيقة واحدة حتى، هذا تصرف يتجاوز كرة القدم بالنسبة لي”.

وأتم: “عندما عدت إلى فريقي بيرمنجهام بعد نهاية المعسكر، طلبت من النادي إصدار بيانٍ باعتزالي دوليا في الفترة الراهنة”.

فوستر (37 عاما) يمتلك 8 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا الأول، إذ تمكن من العودة لتمثيل الأسود الثلاثة وتواجد في القائمة المشاركة بكأس العالم 2014، وظهر في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام كوستاريكا.

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