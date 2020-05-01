رئيس دولة الإمارات يحتفي بتطوير بلاده علاجا لكورونا ويهنئ شعبه على هذا الإنجاز العلمي

توجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتهنئة إلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها على الإنجاز الذي حققه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ونجاحه في تطوير علاج بالخلايا الجذعية ل فيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19/ القائم على استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها .

وعبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم وشعب الإمارات لفريق الأطباء والباحثين والعاملين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية على جهده الكبير في التوصل إلى هذا الإنجاز العلمي الذي من شأنه أن يساهم ضمن الجهود الدولية التي تبذل عالميا للقضاء على فيروس “كورونا” المستجد والحفاظ على سلامة وصحة سكان العالم أجمع.

وأكدوا أن دولة الإمارات تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى وتضعها على قمة أولوياتها وخططها وستواصل تعزيز التدابير والإجراءات والمبادرات الاستباقية التي تضمن سلامة مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى أرضها والحفاظ على أرواحهم وصحتهم ..منوهين بأن دولة الإمارات كانت حريصة منذ بداية أزمة “كورونا” على سرعة اتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية الكفيلة بحفظ أمنها الصحي والاجتماعي و الاقتصاد ي .

وأشادوا بجهود القطاعات والمؤسسات في الدولة كافة وكوادرها المخلصة التي تؤدي مهامها بكفاءة عالية ومسئولية ومهنية خلال هذه الظروف الاستثنائية والتحدي الصعب خاصة خط الدفاع الأول في مواجهة ” فيروس كورونا ” من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية كافة .



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا